В Мозыре была обнаружена колба с ртутью

20 октября мозырским спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Комарова мужчина, перебирая старые вещи, обнаружил резиновую велосипедную ручку, а в ней колбу с ртутью. К месту вызова незамедлительно был направлен автомобиль химической и радиационной защиты. Работники МЧС забрали ртуть для дальнейшей утилизации. МЧС напоминает! Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Её пары вызывают тяжелые отравления.