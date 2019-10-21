С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Мозыре была обнаружена колба с ртутью

21 октября 2019, 20:22

20 октября мозырским спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Комарова мужчина, перебирая старые вещи, обнаружил резиновую велосипедную ручку, а в ней колбу с ртутью. К месту вызова незамедлительно был направлен автомобиль химической и радиационной защиты. Работники МЧС забрали ртуть для дальнейшей утилизации. МЧС напоминает! Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Её пары вызывают тяжелые отравления.

Комментарии запрещены
«
»