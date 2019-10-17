В Гомельской области стартовала республиканская акция «За безопасность вместе»

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 16 октября по 1 ноября проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде под названием «За безопасность вместе». Цель акции –снижение числа пожаров, количества правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Задачи масштабного профилактического мероприятия – объяснять, разъяснять, обучать безопасному и законопослушному поведению. Также будут обследованы домовладения, где проживают те, кто относится к группе риска – многодетные семьи, пожилые, одинокие, люди с ограниченными возможностями. Цель рейдов – проверить, насколько безопасны условия проживания.