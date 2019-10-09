В Гомеле включили отопление на предприятиях и административных зданиях. Теплоснабжающие предприятия Мозыря тоже готовы обогреть производственные и административные объекты

В Гомеле включили отопление на предприятиях и административных зданиях. Соответствующее распоряжение подписано 8 октября. Теплоснабжающие предприятия Мозыря тоже готовы обогреть производственные и административные объекты.

Социальная сфера, жилой фонд, а затем и административные и производственные помещения. Очередность включения отопления не меняется из года в год. Школы, детские сады и больницы обогревают с 27 сентября, в жилой фонд отопление подали в прошлую пятницу, 4 октября. Батареи в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях теплеют в последнюю очередь. Вопрос о включении отопление на рабочих местах решают непосредственно сами руководители. Тепло начнут подавать после письменного обращения в теплоснабжающие организации. Кстати, если верить синоптикам, скоро тепло станет повсеместно. Согласно прогнозам уже в субботу днем воздух прогреется до 17, в воскресенье – до 19 градусов. А в понедельник синоптики обещают 21 градус тепла.