В финале конкурса «Властелин села-2019» третье место у представителей Мозырского района, семьи Бориса и Юлии Ярош

В агрогородке Раков состоялся республиканский финал конкурса «Властелин села-2019». Третье место – у представителей Мозырского района, семьи Бориса и Юлии Ярош.

Жители агрогородка Криничный Мозырского района – семья Бориса и Юлии Ярош, — одни из главных региональных ньюсмейкеров последних недель. Одержав уверенную победу на районном этапе конкурса «Властелин села-2019», они стали первыми и на областном этапе. А после – достойно защитили честь Гомельской области на республике, откуда привезли домой «бронзу». В награду за третье место Ярошам вручили телевизор. Кроме того, все семьи-финалисты получили в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин, велосипеды, косметику для всей семьи, для детей были приготовлены сладости и мягкие игрушки. В этом году финал проекта «Властелин села» дошел до агрогородка Раков Воложинского района. Шесть областей представили шесть семей. Каждая – со своей историей. Но всех объединяет одно — любовь к делу на родной земле. Все они живут, работают, воспитывают детей и проводят досуг в сельской местности.