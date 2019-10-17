В 11-ой школе прошел осенний бал. Его организовали спасатели-пожарные

В преддверии дня образования Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных в средней школе №11 города Мозыря прошел осенний бал. В праздничном мероприятии приняло участие более двухсот активистов со всех городских школ.

Юные спасатели-пожарные со всего города собрались в средней школе № 11 на традиционный осенний бал. Мероприятие открыл вальс галантных кавалеров и изысканных юных леди. После танца бал трансформировался в состязание. Здесь была и проверка на знание правил безопасности, и разнообразные конкурсы, в том числе, на скорость облачиться в костюм профессионального сотрудника МЧС. Спасатели постоянно подчеркивают, они всегда готовы прийти на помощь, но лучше не допустить различного рода чрезвычайные ситуации. Поэтому профилактика – одно из главных направлений деятельности. Дети, если с ними работать в доступной, развлекательной веселой форме, хорошо усваивают жизненно важную информацию и в случае чего могут применять ее на практике. Что делать в случае пожара, как вести себя летом на берегу реки, а зимой на льду, как оказать первую медицинскую помощь. Мозырские юные пожарные-спасатели активны и позитивны. Постоянно участвуют в профилактических акциях, помогая профессиональным сотрудникам МЧС. Своим примером школьники мотивируют взрослых более серьезно относится к собственной безопасности. Нынешнее мероприятие завершилось ярким и динамичным флеш-мобом.