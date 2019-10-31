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Рубрика: Новости

Урожайный год Мозырской овощной фабрики

31 октября 2019, 20:45

Уборка овощей в районе перешла на завершающую стадию. Овощная фабрика, к примеру, уже освоила практически все свои поля: осталось собрать лишь поздние сорта капусты. Вместе с работника этого сельсхозпредприятия трудятся те, кто захотел пополнить свой бюджет – студенты и безработные, зарегистрированные в центре занятости. Несмотря на засушливое лето, в этом году Мозырская овощная фабрика с сезонными задачами справилась.
Современная передвижная система полива – прекрасное подспорье для овощеводов. Она и вовремя проведенные агротехнические мероприятия помогли большинство позиций урожая улучшить по сравнению с прошлым годом.
Капусты планируется собрать всего 400 тонн. А те овощи, которые уже убраны, отправлены в специальные хранилища. Они приведены в порядок и позволяют сохранить свежесть натурального товара вплоть до весны.
Овощи нового урожая уже можно купить в собственной торговой сети фабрики. Она насчитывает больше десяти точек по городу и району. Лук, морковь, свеклу, капусту и картофель от мозырских производителей также можно найти на сезонных сельскохозяйственных ярмарках.

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