Улица Крупская, 14. С 29 октября паспортный стол вновь меняет адрес

Отдел по гражданству и миграции Мозырского РОВД вновь меняет место прописки. С 29 октября принимать мозырян и гостей города специалисты «паспортного стола» будут по новому адресу: улица Крупской, 14. Это здание «Белинвестбанка». Кабинеты отдела по гражданству и миграции расположатся на третьем этаже. График работы останется прежним, с ним можно ознакомиться на официальном сайте Мозырского райисполкома.