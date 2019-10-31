В Творичевке загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего местная ясли-сад-школа и новая молочно-товарная ферма оказались обесточены. Сильный ветер повалил дерево и повредил линию электропередач. Творичевка без света. Одновременно из-за аварии на газопроводе жители остались без газа. А еще ЧП на водопроводе. Это не апокалипсис в отдельно взятой деревне. А легенды комплексных учений, которые проводило районное звено государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цель—отработка алгоритма совместных действий при ЧП, характерных для осенне-зимнего периода. В масштабном мероприятии приняли участие спасатели, работники электросетей и лесхоза, газовщики, коммунальники, аграрии. Грамотно, слажено, оперативно.

Службы экстренного реагирования Мозырского района всегда находятся, так сказать в тонусе, в том числе и благодаря регулярным тренировкам и учениям. Отрабатываются разноплановые чрезвычайные ситуации, на различных объектах. Учения –это своего рода экзамены, они помогают выявлять проблемные моменты, то, что надо подкорректировать.