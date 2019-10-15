Теплые пожелания и нежные розы. Инспекторы Гаи и актив БРСМ поздравили мозырских автоледи

Мозырские активисты БРСМ вместе с госавтоиспекторами внесли свою лепту в празднование Дня матери. Теплыми пожеланиями и нежными розами поздравили автоледи.

14 октября автоледи, чей маршрут пролегал через площадь Горького, стали невольными участницами акции, приуроченной ко Дню матери. Вместо привычного: «Предъявите Ваши документы», неожиданно поздравительное: «С праздником, самым светлым и добрым»! А еще нежная роза в качестве живой открытки. Реакция самая, что ни на есть положительная. Пассажир одной из служб такси даже пожертвовал своим временем, чтобы его водителя тоже поздравили. Светлана Трофимова вскоре станет многодетной мамой. 14 октября – это точно ее праздник. Солнечный день, такие же позитивные эмоции. Организаторы поздравительной акции –Мозырская организация БРСМ и районный отдел ГАИ. Акция получилась действительно теплой. Собственно, как сам праздник в честь самого дорогого и близкого человека, женщины, которая дала жизнь – Матери!

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ