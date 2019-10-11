Студент года-2019

Лучшего представителя студенческой общественности в 2019 году выбрали в Мозырском педагогическом университете. Локальный отборочный этап традиционного конкурса собрал на одной сцене 5 конкурсантов – по одному от каждого факультета. А в зале – десятки болельщиков, поддерживающих своего фаворита. Точнее – фаворитку: все претенденты на звание «Студент года» оказались девушками.

Отличницы учебы, активные участницы общественной жизни. Несмотря на все сложности студенчества, все конкурсантки упорно идут к своей главной цели – получить достойное высшее образование и состояться в профессии. Свои таланты подрастающая педагогическая элита региона представила в нескольких конкурсах, тщательно продуманных организаторами. Победу одержала студентка филологического факультета Алина Инковцова. Она представит Мозырский педуниверситет на областном этапе.