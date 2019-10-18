Средняя школа №13 в этом году отметила 30-летний юбилей. В активе одного из старейших учреждений образования района – более двух с половиной тысяч выпускников. Среди них – больше сотни медалистов. Но здесь уверены, впереди – еще много свершений и побед. В гостях у школы побывала наша съемочная группа.

За действиями и словами Ларисы Владимировны на школьном уроке внимательно следят десятки пар любопытных глаз. Опытнейший педагог знает, как увлечь на занятиях даже самых непоседливых учеников. И это не удивительно: трудовой стаж учителя высшей категории равняется жизненному стажу самой школы. 30 лет назад, тогда еще выпускница пединститута, Лариса Малькова, впервые переступили порог 13-й школы.

Амбициозные идеи и планы коллектив 13-й школы планомерно воплощал в жизнь. И сегодня педагоги по праву гордятся своими выпускниками. А их из этих стен вышло 2635! Те, кто шел в школу еще при Советском Союзе, сейчас приводят в альма-матер уже своих детей.

В масштабах жизни одного человека 30 лет – это примерно третья часть пути. Но в самой школе уверены, впереди – еще много ярких побед и свершений. Ее ученики часто становятся призерами предметных олимпиад и научных конкурсов, покоряют лучшие сценические и театральные площадки. За общими результатами и за каждым результатом в частности – ежедневный труд, титанические усилия и жажда познания и творчества школьников, родителей и, конечно, учителей.

Торжественное мероприятие по случаю 30-летнего юбилея прошло во Дворце культуры нефтепереработчиков. Радость праздничного события с ученическим и педагогическим коллективом разделили ветераны, выпускники разных лет, родители, коллеги-педагоги и почетные гости. За несколько часов они вспомнили весь путь и историю родного учебного заведения. Многочисленные теплые искренние эмоциональные слова, пожелания и благодарности сменялись яркими музыкальными и танцевальными поздравлениями. Сегодня праздник уже завершен, но школьная жизнь – продолжается!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ