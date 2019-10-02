1 октября в Беларуси отметили день пожилого человека. Возраст, который мы привыкли воспринимать как «возраст осени», время итогов и угасания. Но это возраст сил и опыта, с которого нужно брать пример. Съемочная группа телеканала вместе с заместителем председателя исполкома Феликсом Галюком посетила поздравлениями несколько таких людей.
День пожилых – праздник трогательный, душевный, светлый. Это очередной повод сказать «спасибо» старшему поколению за доброту, за участие, за то, что они просто есть и радуют нас своим присутствием, учат и наставляют. Галина Дмитриевна Федосенко как раз из таких, а методы воспитания молодежи у нее искрение и что ни на есть душевные. В прошлом – учитель начальных классов, а ныне мозырская Агния Барто, автор нескольких сборников стихов для детей принимала поздравления, слушала комплименты из уст заместителя председателя Мозырского райисполкома Феликса Галюка и повторяла –этот визит ей продлил жизнь минимум лет на десять.
Галина Дмитриевна призналась, такие знаки внимания –это очень приятно, она еще долго будет вспоминать этот визит, до мельчайших подробностей. И уже провожая Феликса Федоровича, практически на пороге, немного поэзии. Про закат, детские стихи, а кажется, что именно так Галина Дмитриевна воспринимает свою, золотую пору жизни.
Еще один поздравительный адрес. Полина Алексеевна Миронович была фронтовой медсестрой, сколько жизней спасла не счесть и не вспомнить. Ей 93 года, но комплименты, цветы и поздравления женщины любят принимать в любом возрасте.
Феликс Федорович рассказал нам, что поздравлять таких людей всегда приятно и почетно. Районные власти не забывают пожилых. Ведь это – не только люди «золотого возраста», они еще «золотой фонд» Мозырщины. Пример для равнения молодежи.
Светлана Грудько, Олег Фицнер, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Спасибо за то, что Вы есть! Районные власти поздравили пожилых людей
1 октября в Беларуси отметили день пожилого человека. Возраст, который мы привыкли воспринимать как «возраст осени», время итогов и угасания. Но это возраст сил и опыта, с которого нужно брать пример. Съемочная группа телеканала вместе с заместителем председателя исполкома Феликсом Галюком посетила поздравлениями несколько таких людей.