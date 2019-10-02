Спасибо за то, что Вы есть! Районные власти поздравили пожилых людей

1 октября в Беларуси отметили день пожилого человека. Возраст, который мы привыкли воспринимать как «возраст осени», время итогов и угасания. Но это возраст сил и опыта, с которого нужно брать пример. Съемочная группа телеканала вместе с заместителем председателя исполкома Феликсом Галюком посетила поздравлениями несколько таких людей.

День пожилых – праздник трогательный, душевный, светлый. Это очередной повод сказать «спасибо» старшему поколению за доброту, за участие, за то, что они просто есть и радуют нас своим присутствием, учат и наставляют. Галина Дмитриевна Федосенко как раз из таких, а методы воспитания молодежи у нее искрение и что ни на есть душевные. В прошлом – учитель начальных классов, а ныне мозырская Агния Барто, автор нескольких сборников стихов для детей принимала поздравления, слушала комплименты из уст заместителя председателя Мозырского райисполкома Феликса Галюка и повторяла –этот визит ей продлил жизнь минимум лет на десять.

Галина Дмитриевна призналась, такие знаки внимания –это очень приятно, она еще долго будет вспоминать этот визит, до мельчайших подробностей. И уже провожая Феликса Федоровича, практически на пороге, немного поэзии. Про закат, детские стихи, а кажется, что именно так Галина Дмитриевна воспринимает свою, золотую пору жизни.

Еще один поздравительный адрес. Полина Алексеевна Миронович была фронтовой медсестрой, сколько жизней спасла не счесть и не вспомнить. Ей 93 года, но комплименты, цветы и поздравления женщины любят принимать в любом возрасте.

Феликс Федорович рассказал нам, что поздравлять таких людей всегда приятно и почетно. Районные власти не забывают пожилых. Ведь это – не только люди «золотого возраста», они еще «золотой фонд» Мозырщины. Пример для равнения молодежи.

Светлана Грудько, Олег Фицнер, Вячеслав Приписнов. ТКМ