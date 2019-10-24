Спасибо за сына или дочь! Благодарить родителей за то, что воспитали достойных сотрудников правоохранительных органов – уже традиция Следственного комитета. Таким образом, следователей мотивируют показывать высокий результат работы и стремиться к новым вершинам.

Родителям всегда приятно слышать хвалебные слова в адрес своих детей, а когда эти слова звучат из уст начальника своей дочери или сына – приятнее в двойне. Следственный комитет – структура относительно новая, образована в 2012 году, но уже со своими традициями. Одна из них – это благодарить родителей за то, что воспитали достойных сотрудников правоохранительных органов. Актовый зал средней школы № 16. Педагогическая планерка прерывается по неожиданному поводу. Завуч по воспитательной работе Галина Прохоренко под аплодисменты коллег поднимается на сцену, чтобы получить благодарственное письмо за воспитание дочери – старшего следователя Мозырского РОСК Анастасии Киптик. Его вручает руководитель отделения Андрей Вашкевич.

Родителей переполняют эмоции, на глазах слезы радости. Их дочь Анастасия еще в 7 классе определилась с выбором жизненного пути, свою профессию искренне любит.

Следующее по плану поздравление мамы старшего следователя Мозырского РОСК Людмилы Блинец. Зинаида Иосифовна от проникновенных о своей дочери слов расчувствовалась.

Благодарить родителей за достойное воспитание детей – это не просто приятная церемония, это стимулирование для сотрудников, чтобы они еще лучше работали и стремились к новым вершинам.

Также благодарность за воспитания сына получили и родители старшего следователя Мозырского РОСК Андрея Коркуца. Чтобы выполнить почетную миссию, руководство отдела отправилось в Ельский район.