Сохранить веру и не опустить руки, когда исчезает надежда. Поисковый отряд «Симуран»

Сохранить веру и не опустить руки, когда исчезает надежда, помогают родственникам пропавших волонтеры поискового отряда «Симуран». В организованную группу со своим координатором мозыряне объединились в марте этого года. Поиском потерявшихся в лесу грибников или, к примеру, сбежавших из дома подростков, активисты отряда занимаются на территории всего Полесья.

«Затерявшиеся в лесах» – одна из тех историй, которые в нашей местности лесах повторяются с завидной регулярностью. О том, что нужно брать с собой заряженный телефон, и не отпускать одних за грибами-ягодами детей и пожилых людей, много говорят и пишут. Но всегда находятся те, кто уверен в своих силах. А по итогу – ошибается. Кстати, без вашего заявления в милицию волонтеры «Симурана» поиски начать не могут. Бить тревогу, если пропал человек, нужно как можно раньше. Это увеличивает шансы найти пропавшего живым. Главная задача поисковиков – помочь милиционерам, там, где это требуется. Кроме поисков на местности, они расклеивают ориентировки, подключают пользователей сети Интернет, обзванивают больницы и морги. Главный принцип – не навреди. Спецодежду, топливо и оборудование ребята из «Симурана» покупают за свои деньги. Но честно признаются, любые затраты окупаются, когда видишь счастливых родственников, уже отчаявшихся найти близкого человека. Набор волонтеров в отряд всегда открыт. Правда, писать в сообщения группы ВКонтакте рекомендуется лишь тем, кому уже исполнилось 18.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ