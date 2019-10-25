Во Дворце культуры нефтепереработчиков прошел большой сольный концерт мозырянина Николая Шведа. Имя этого талантливого работника Мозырского нефтеперерабатывающего завода хорошо известно тем, кто внимательно относится к культурной жизни города. Все свободное время Николай Швед посвящает семье и творчеству. И как результат, является частым гостем и небольших концертов, и крупных массовых мероприятий. Талант заводчанина, как исполнителя, впервые раскрылся на корпоративном конкурсе «Осенний аккорд». Затем были выступления с оркестром Михаила Финберга, участие в телешоу и первый «сольник» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков еще в 2012-м. В октябре этого года мозырский артист вновь собрал полный зал.
В репертуаре Николая Шведа песни, которые находят отклик в каждой душе. Особенно, женской. Возможно, поэтому большой зал Дворца культуры оказался заполнен до отказа, и преимущественно, поклонницами исполнителя. Но каверы и авторские композиции о семье, родителях, дружбе и любви вызывали слезы даже у зрителей-мужчин.
Поддержать артиста пришли друзья-коллеги — танцоры, солисты и вокальные группы. Но главным героем сцены был, конечно же, сам Николай. Провожали харизматичного и при этом скромного артиста стоя и самыми бурными аплодисментами. И покидая зал, большинство гостей концерта обещали обязательно вернуться на следующий.
Сольник Николая Шведа
Во Дворце культуры нефтепереработчиков прошел большой сольный концерт мозырянина Николая Шведа. Имя этого талантливого работника Мозырского нефтеперерабатывающего завода хорошо известно тем, кто внимательно относится к культурной жизни города. Все свободное время Николай Швед посвящает семье и творчеству. И как результат, является частым гостем и небольших концертов, и крупных массовых мероприятий. Талант заводчанина, как исполнителя, впервые раскрылся на корпоративном конкурсе «Осенний аккорд». Затем были выступления с оркестром Михаила Финберга, участие в телешоу и первый «сольник» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков еще в 2012-м. В октябре этого года мозырский артист вновь собрал полный зал.