Сольник Николая Шведа

Во Дворце культуры нефтепереработчиков прошел большой сольный концерт мозырянина Николая Шведа. Имя этого талантливого работника Мозырского нефтеперерабатывающего завода хорошо известно тем, кто внимательно относится к культурной жизни города. Все свободное время Николай Швед посвящает семье и творчеству. И как результат, является частым гостем и небольших концертов, и крупных массовых мероприятий. Талант заводчанина, как исполнителя, впервые раскрылся на корпоративном конкурсе «Осенний аккорд». Затем были выступления с оркестром Михаила Финберга, участие в телешоу и первый «сольник» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков еще в 2012-м. В октябре этого года мозырский артист вновь собрал полный зал.

В репертуаре Николая Шведа песни, которые находят отклик в каждой душе. Особенно, женской. Возможно, поэтому большой зал Дворца культуры оказался заполнен до отказа, и преимущественно, поклонницами исполнителя. Но каверы и авторские композиции о семье, родителях, дружбе и любви вызывали слезы даже у зрителей-мужчин.

Поддержать артиста пришли друзья-коллеги — танцоры, солисты и вокальные группы. Но главным героем сцены был, конечно же, сам Николай. Провожали харизматичного и при этом скромного артиста стоя и самыми бурными аплодисментами. И покидая зал, большинство гостей концерта обещали обязательно вернуться на следующий.