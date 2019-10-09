Белорусов ждут большие выходные в начале ноября – 4 дня. Это связано с праздничным днем 7 ноября и переносом рабочего дня, который пришелся на 8 ноября. Рабочий день с пятницы 8 ноября переносится на субботу 16 ноября. В итоге, выходными будут четыре дня подряд: праздничный (День Октябрьской революции) 7 ноября и 8, 9, 10 ноября. Эти переносы ранее были утверждены постановлением Совета министров №906 от 15 декабря 2018 года.
Рубрика: Новости
Сколько выходных у белорусов будет на ноябрьские праздники? Целых четыре дня!
9 октября 2019, 19:54