Сколько человек живет в Беларуси, какого они возраста, где живут и на каких языках говорят? Перепись населения стартует 4 октября

Перепись населения Республики Беларусь пройдет с 4 по 30 октября. Соответствующий Указ глава государства Александр Лукашенко подписал 24 октября 2016 года. По сути, это уже третья перепись за независимую историю страны: первая прошла в 1999 году, затем в 2009-м и вот очередная — 2019 года. Переписчики начнут обход домовладений с 21 октября. Каждый из них должен иметь при себе: удостоверение, специальную сумку с логотипом переписи и световозвращающим элементом и планшет для проведения опроса респондента. Кроме личного общения, процедуру можно пройти и другими способами. В этом и есть основные отличия от переписи 2009 года. В 2019 будут широко применятся современные информационные технологии. Так, населению предложат еще два способа участия в переписи: по интернету и на стационарном участке. 8-801-100-3131 – это Единый справочный номер, позвонив по которому можно бесплатно узнать о способах прохождения переписи населения, адресах стационарных участков и иную информацию. Найти эту информацию можно и на главной странице сайта БЕЛСТАТа. Выбрав способ прохождения переписи, который более удобен для респондента, он узнает все подробности в соответствующей вкладке. Адрес промосайта www.перепись.бел и www.census.by. Зарегистрироваться и пройти перепись станет возможным с 0 часов 4 октября по 18 октября. На территории предприятий несколько дней подряд будут работать мобильные переписные участки. Кстати, ответить нужно будет на 49 вопросов. Еще одно новшество в переписном листе — вопросник о сельскохозяйственной деятельности населения. С 4 по 18 октября также будут работать мобильные стационарные участки по заявкам организаций. Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, — в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника — деятельности населения в сфере сельского хозяйства — в июле 2021 года.