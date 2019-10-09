Символичную аллею в Мозыре решено разместить на территории 11-ой школы

Аллеи матери заложат во всех районах Гомельской области. Мозырский – не исключение. Инициатива принадлежит женской общественности области. Идея закладки аллей была высказана на выездном заседании Президиума Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин», которое в конце сентября проходило в Мозыре.

Активистки Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» подключились к мероприятиям, посвященным Дню матери. Международный праздник в Беларуси отмечают 14 октября. Дата приурочена к великому православному празднику –

Покрову Пресвятой Богородицы. В этом году в честь матерей на Гомельщине заложат аллеи. Идея их высадки деревьев была высказана председателем Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Еленой Кличковской на выездном заседании Президиума организации, которое в конце сентября проходило в Мозыре. Символичную аллею в Мозыре решено разместить на территории 11 школы. Именно на ее базе создается музей матери. Посадить дерево в честь своей мамы смогут все желающие. В дальнейшем за деревцем нужно будет ухаживать. В апреле этого года в Мозыре уже появился парк семейных деревьев. На улице Советской деревья высадили около 50 молодых семей. Главная идея таких мероприятий состоит в укреплении института семьи, его поддержке и защите.