Семинар-тренинг по вопросам педиатрии прошел в стенах Мозырской детской поликлиники. Межрегиональное мероприятие собрало специалистов со всего Полесского куста.

Тема межрегионального обучающего семинара-тренинга – «Актуальные вопросы педиатрии раннего возраста». Врачи из разных городов и сел приехали в Мозырь, чтобы пообщаться с коллегами и получить новые знания. Для врача, независимо от опыта работы, обучение – действительно часть профессии.

Неотложные состояния при острых заболеваниях дыхательных путей у детей раннего возраста, дифференциальная диагностика кишечного синдрома, сигнальные признаки менингококковой инфекции, аспекты оказания реанимационной помощи новорождённым и детям грудного возраста. Некоторые из тем решили обсудить в канун сезонной заболеваемости, другие – не теряют актуальности в любое время года.

Кроме теоретических знаний на семинаре отработали практические навыки реанимационных мероприятий на специально подготовленных макетах. В настоящей жизни от правильных действий, да и от грамотных назначений врача зависит здоровье и жизнь маленького человека.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ