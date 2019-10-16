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Рубрика: Новости

Сегодня утром в Мозыре на Интернациональной произошло ДТП. Есть пострадавшие

16 октября 2019, 20:13

16 октября в районе 8 утра на улице Интернациональной на одностороннем движении водитель 1989 года рождения на автомобиле Додж, решил развернуться с крайней правовой полосы. В это время по соседней левой полосе ехала Шкода под управлением мозырянина 1981 года рождения. Машины столкнулись. С места аварии водителя автомобиля Додж увезла скорая помощь, предварительно у него диагностирован перелом таза. Водитель Шкоды не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия ГАИ проводит проверку.

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