Сегодня утром в Мозыре на Интернациональной произошло ДТП. Есть пострадавшие

16 октября в районе 8 утра на улице Интернациональной на одностороннем движении водитель 1989 года рождения на автомобиле Додж, решил развернуться с крайней правовой полосы. В это время по соседней левой полосе ехала Шкода под управлением мозырянина 1981 года рождения. Машины столкнулись. С места аварии водителя автомобиля Додж увезла скорая помощь, предварительно у него диагностирован перелом таза. Водитель Шкоды не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия ГАИ проводит проверку.