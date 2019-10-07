Сегодня на территории Мозырского НПЗ произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть жертвы.

По предварительной информации, рано утром 7 октября на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода грузовой автомобиль Мерседес, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил служебный автобус. В результате столкновения МАЗ, перевозивший рабочих, опрокинулся. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. От полученных травм он умер на месте происшествия. В приемный покой городской больницы было доставлено11 пострадавших с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.