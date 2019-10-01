«Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье». Итоги конкурса

Тамара Николаевна Мишура встречает гостей у раскрашенной калитки. Ее дом, хотя и находится на окраине деревни Прудок, привлекает внимание каждого прохожего. Яркие картинки на заборе, словно страницы детских книжек. Белые лебеди, сказочные лошади, герои сказки «Колобок» – это сотни и тысячи цветных крышек. Всю эту мозаику Тамара Николаевна собирает своими руками. Правда, эскизы подсматривает в специальных журналах. Говорит, хочется добавить красок в серую жизнь. Коты, лягушки, медведи и зайцы… Домик с голубыми наличниками окружен яркими акцентами со всех сторон. Деревенский хэнд-мэйд в этом году привлек внимание сотрудников территориального центра обслуживания населения. Тамару Николаевну включили в списки участников конкурса «Сад-огород» и «Лучшее ветеранское подворье». Он проходил летом. А по осени лучших наградили дипломами и скромными призами.

Евгений Иоль вместе с супругой участие в конкурсе приняли уже по традиции. Многие годы это подворье занимает призовые места. 11 аистов, 6 львов и несчитанное количество гномов. Евгений Николаевич и Валентина Ивановна свой участок превратили в музей под открытым небом.

Участок Валентины Петровны Бусел тоже занял призовое место. Здесь все создано не только для красоты, но и для комфортной жизни большой семьи. Качели, роскошная беседка, бассейн, аккуратные дорожки и геометрически правильные грядки. Даже бочка для полива напоминает произведение дачного модернизма. А летом все это утопает в многообразии цветов, среди которых почетное место занимают розы и лилии. Конкурс завершился. Участие в нем приняли 12 подворий. Организаторы уверены, в следующем году к завсегдатаям присоединятся новые участники.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ