С праздником, мамочки! Поздравление в роддоме

Сегодня мозыряне отмечают и один из самых трогательных праздников в году – День матери. Теплые слова и пожелания звучат в квартирах, школах, офисах и производственных помещениях. Поздравления принимали и женщины, только родившие малышей. На душевном мероприятии в родильном доме побывала наша съемочная группа.

Слезы счастья и радости – обычная история для посетителей роддома. Но сегодня для них – особый повод. Больше тридцати молодых женщин принимали поздравления от руководства района, так сказать, с «профессиональным» праздником.

В актовом зале, украшенном воздушными шарами, звучало много искренних, добрых и теплых слов в адрес главных героинь Дня матери. Женщин, только-только подаривших жизнь новому поколению. Уже вернувшись в палаты, счастливые мамы, заботливо укачивали малышей, и делились впечатлениями. Признавались, материнство – лучшее, что случается в семье. И обещали, обязательно вернуться в роддом. Всем молодым мамам в честь праздника вручили нужные по сезону подарки – одеяла для деток. Отдельную поздравительную часть организовали для многодетных женщин представители общественного объединения «Белая Русь».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ