Республиканская коллегия ЖКХ

Выездное заседание коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства прошло в Гомельской области. Его участники посетили несколько объектов в Мозыре и Калинковичах, и обсудили вопросы тепло- и водоснабжения, выполнение госпрограммы «Комфортное жилье», замену лифтов в жилых домах и организацию безбарьерной среды.

Одна из самых важных задач служб жилищно-коммунального хозяйства – сделать жизнь населения комфортной. Об этом много говорили участники выездного заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси в Гомельской области. Министр ЖКХ Александр Терехов, руководители областных отраслевых подразделений и директора региональных коммунальных хозяйств посетили два района – Калинковичский и Мозырский.

Существующие проблемы в ЖКХ участники коллегии не скрывают, говорят о них открыто. Обсудили вопросы снижения затрат, переход на местные виды топлива, установку автоматических котельных, организацию системы водоснабжения и качество питьевой воды. На повестку дня вынесли вопросы создания безбарьерной среды в жилых многоэтажках и выполнения программы замены лифтов.

Для каждой темы – наглядное подкрепление и реальные примеры того, как действуют региональные представители отрасли ЖКХ. Итоги подвели на пленарном заседании в Мозырском райисполкоме с участием заместителя премьер-министра Владимира Кухарева. Специалисты подчеркивают, подобные мероприятия – хорошая возможность взглянуть на работу отрасли шире и даже вскрыть проблемные вопросы.