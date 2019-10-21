Районный осенний субботник

В районном осеннем субботнике приняло участие порядка сорока тысяч мозырян. Большинство провели его на рабочих местах. Но были и те, кто вышел на городские улицы и производственные территории с метлами, граблями и мешками для мусора. К генеральной уборке Мозырщины перед наступлением холодов, в первую очередь, подключились сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Мусор и опавшую листву также собирали студенты и учащиеся колледжей, активисты БРСМ, представители отделов образования, культуры, спорта и туризма и соцзащиты, а также медики.

Помимо наведения порядка и благоустройства родного города, у субботнего трудового десанта была еще одна общая цель: те, кто проводил этот день на рабочих местах, собирали средства в поддержку системы здравоохранения.

Работы по наведению порядка продолжатся, пока будут позволять погодные условия. Сделать мир чуточку лучше может и каждый из нас, организовав мини-субботник, к примеру, в своем дворе. Ведь моральное удовольствие, полученное от красоты и чистоты вокруг, обязательно даст заряд позитивного настроения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Олег Фицнер. ТКМ