Пулевая стрельба

Осень традиционно умножает работы аграриям. Совхоз-комбинат «Заря» — традиционный лидер не только в сфере сельского хозяйства, но и может похвастаться спортивными достижениями. Недавно в тире школы №12 состоялись соревнования по пулевой стрельбе.

Соревнования по пулевой стрельбе среди работников Совхоза-комбината «Заря» стали восьмым из девяти видов соревновательной программы внутренней спартакиады. Участие в ней приняли 18 человек. 9 команд в каждой из которых по два человека. Программа спартакиады кроме стрельбы традиционно включает мини-футбол, волейбол, соревнования по шашкам, легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту и плаванию. «Заревцы» обычно показывают неплохие результаты, уверенно занимая лидирующие позиции. По результатам соревнований по пулевой стрельбе в командном зачете первое место заняло подразделение Торговой сети магазинов «Дары от зари», второе место у команды свинокомплекса, третьей стала команда отделения №2 «Михалковская Рудня». В личном первенстве среди женщин победу одержала Татьяна Рябченко, среди мужчин — Вадим Якуш.