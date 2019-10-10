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Рубрика: Новости

Проявила сознательность. Мозырянка попыталась вернуть нашедшие полторы тысячи евро законному владельцу

10 октября 2019, 19:57

39-летняя мозырянка, проходя возле одного из банков, нашла сверток. Придя домой, его развернула, а там – 3 купюры по 500 евро, в сумме полторы тысячи. Чтобы вернуть деньги законному владельцу, женщина обратилась в милицию. Прибывший к ней участковый сразу же заметил, что купюры сувенирные, из «Банка приколов». Несмотря на курьезность факта, милиционер поблагодарил мозырянку за сотрудничество и за сознательность.
Правоохранители напоминают: на чужом несчастье счастья не построишь. Найденный на улице, в магазине или другом общественном месте телефон, кошелек, банковская карточка должны быть в обязательном порядке возвращены законному владельцу. Присвоение чужого имущества, пускай и утерянного хозяином по рассеянности, согласно Уголовного кодекса квалифицируются как кража.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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