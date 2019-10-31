В Мозырском музыкальном колледже состоялась 22 отчетно-выборная конференция Мозырской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Главная составляющая имиджа профсоюзной организации – конкретные результаты деятельности. На повестку дня 22 отчетно-выборной конференции Мозырской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма было вынесено сразу несколько важных вопросов. Проанализировать и дать оценку деятельности райкома профсоюза, избрать руководящие органы и определить задачи на новый пятилетний период. Прежде чем приступить к работе, в атмосферу конференции торжественную ноту внесли воспитанники Музыкального колледжа.

После соблюдения всех формальностей, отчет о работе зачитала председатель Мозырской районной организации Алла Титова.

Численность профсоюзной организации за пять лет увеличилась на 220 человек. А сила профсоюзной организации – в её массовости и сплоченности, в энергичном и принципиальном профкоме. Именно поэтому еще одним важным вопросом конференции стали выборы профактива. Председателем вновь избрана Алла Титова.