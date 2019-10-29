Члены профсоюза работников государственных и других органов выбирали своих лидеров. Состоялась 22 отчетно–выборная конференция. Участие в ней приняли делегаты всех первичных организаций. В качестве почетных гостей на конференции присутствовали заместитель председателя Мозырского районного исполнительного комитета Феликс Галюк, председатель Мозырского районного объединения профсоюзов Анна Казакевич и главный правовой инспектор областной организации профсоюзов госучреждений Ольга Богданович.

В отчетном докладе председатель Мозырской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Раиса Вурста подробно осветила деятельность организации за период 2014 по 2019 год.

Свою деятельность профком профсоюза направлял на организационное укрепление отраслевого профсоюза, совершенствование форм и методов профсоюзной работы, мотивацию профсоюзного членства, дальнейшее развитие коллективно-договорных отношений и главное — защиту социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. Работу организации высоко оценили и в области.

Выбор лидера для профсоюзной организации всегда вопрос важный. Его избирают на 5 лет. И именно председатель, как правило, задает тон работы профкома. Своего вожака члены профсоюза работников государственных и других учреждений решили не менять. Раиса Вурста вновь избрана председателем организации. Место заместителя заняла Марина Кабраль.