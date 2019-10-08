Привиться, чтобы не заболеть. В этом году запланировано охватить профилактическими прививками более 40% мозырян

Привиться, чтобы не заболеть. В Беларуси проходит кампания по вакцинации населения от гриппа. В этом году запланировано охватить профилактическими прививками более 40% мозырян. В числе первых вакцинировались сотрудники коммунальной службы.

В Мозырском райжилкомхозе вакцинация против гриппа уже стала традицией. Коммунальная служба района – это около 1800 человек. Ежегодно, по согласованию с сотрудниками, закупается около 500 доз. Вооружившись вакцинами, бригада медиков работает на предприятии около двух недель. Охватить надо множество подразделений, участков, цехов. Сотрудникам предлагают позаботиться о здоровье без отрыва от производства. Для вакцинации используют вакцину «Гриполл плюс» российского производства. Ее штаммовый состав обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и прогнозами на этот год. Эффективность такого способа профилактики доказана временем. Да и цифры говорят сами за себя. Вакцинация 40% населения создает подушку безопасности и не дает вирусу распространятся. Привиться можно и в поликлинике по месту жительства. Специализированные кабинеты работают с 8 утра до 8 вечера. В первую очередь прививают людей групп риска: медиков, сотрудников сферы торговли, общественного транспорта. На бесплатную вакцину могут рассчитывать дети, люди старще 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Для того, чтобы иммунитет к вирусу сформировался нужно около двух недель.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ