Приключенческая гонка «Полесье»

Мозырский туристический клуб «Ориентир» расширяет границы возможного, и ежегодно приглашает желающий поучаствовать в осенней приключенческой гонке.

Три класса, сорок восемь часов, сто тридцать участников и сотни километров приключений. Эти цифры не дадут полного описания гонки «Полесье» — ежегодного проекта Мозырского туристического клуба «Ориентир». Но они позволят представить масштаб события. Нынешней осенью встреча спортсменов-экстремалов в нашем регионе приобрела международный статус: к гонщикам из Мозыря, Минска, Гродно, Барановичей, Дзержинска и других белорусских городов присоединились ребята из России.

Одолеть приключенческую гонку «Полесье» пытаются как спортсмены-профессионалы, так и любители. Для этого команда-организаторов готовит сразу три маршрута. Самый легкий можно и пробежать, и проехать на велосипеде. Для самого сложного понадобится плыть на байдарке.

Путь к победе у каждого участника был своей длины. А вот главная награда – общей. Осознание того, что возможностям активного человека пределов нет.