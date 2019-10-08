Приключенческая гонка «Полесье» пройдет с 18 по 20 октября на территории Мозырского и Лельчицкого районов

Преодолеть несколько сотен километров запутанного маршрута всего за двое суток предстоит участникам приключенческой гонки «Полесье». Она пройдет с 18 по 20 октября на территории Мозырского и Лельчицкого районов. Собирать каждую осень любителей спорта и экстрима из разных стран – хорошая традиция Мозырского туристического клуба «Ориентир» и Федерации приключенческих гонок. Участники выберут дистанцию из шести форматов – от простых до самых сложных. Минимальная длительность – 12 часов. Максимальная – 48. Гонщикам предстоит ориентироваться по картам, сплавляться, работать с веревками, преодолевать канавы, решать квесты среди ландшафтов Припятского Полесья. Гонка предполагает работу в команде, наличие надежного велосипеда и крепких кроссовок, умение ориентироваться по карте и компасу. Главная цель и организаторов, и участников – выдержать все испытания и получать непередаваемое удовольствие от жизни.