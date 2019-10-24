Приговор вынесен

Суд вынес приговор мужчине, который в Мозырском районе ограбил магазин и изнасиловал продавца

В июне этого года в один из сельских магазинов зашел мужчина, закрыл дверь на засов и напал на продавщицу. После затащил женщину в подсобное помещение, изнасиловал ее. Преступника спугнули покупатели, стучавшие в двери. Тогда мужчина забрал выручку, 700 рублей, и скрылся. Потерпевшая запомнила, что у насильника отсутствовала фаланга пальца. По приметам его нашли и задержали в тот же день в соседней деревне. Мужчина был уже ранее судим. Обвиняемый отрицал свою вину, но факт преступления был доказан. Судебное заседание проходило в закрытом формате. Приговор – 5 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, также он обязан выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.