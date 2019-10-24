В Мозырском районном исполнительном комитете состоялся прием граждан по личным вопросам. Его провели председатель райисполкома Елена Павлечко и председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская.

На прием большинство мозырян записались заранее. Были и те, кто пришел, что называется «по живой очереди». Всего около 10-ти человек. Вопросы выкупа пустующих помещений, установки счётчиков, благоустройства территории, создания безбарьерной среды. Спорные ситуации требовали взвешенного подхода.

Василий Мартинович пришел на прием за советом и помощью. Квартира мужчины расположена рядом с помещением, которое находится на балансе Мозырского райжилкомхоза и много лет сдается в аренду. Последний арендатор – туристическая фирма – не так давно съехала. Сейчас помещение пустует. Василий Дмитриевич желает выкупить соседние квадратные метры, улучшив таким образом свои жилищные условия. Это может стать возможным в случае, если недвижимость выставят на аукционные торги. Елена Павлечко заверила, в ближайшее время этот вариант развития событий будет рассмотрен специалистами.

Выслушать обращение, вникнуть в проблему и принять правильное, объективное решение. Разобраться в конкретном вопросе помогают руководители структурных подразделений и отделов исполкома. Прием по личным вопросам продолжался несколько часов. В ряде случаев, для принятия решения, понадобилось дополнительное разбирательство.