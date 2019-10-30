Прием граждан по личным вопросам

В Мозыре продолжается активная работа с обращениями граждан. Недавно личные приемы проводили руководители главных управлений образования и здравоохранения Гомельского облисполкома. Сейчас еще раз обратиться за помощью и поддержкой в решении сложных проблем мозыряне смогли к руководящим специалистам управлений юстиции и землеустройства.

Пенсионер Владимир Петрович как раз попал в число «статистического большинства». На прием в райисполком он пришел как раз из-за земельного спора с соседями. После эмоционального разговора было решено выехать непосредственно на место событий, чтобы уже наверняка прийти к какому-то решению. Специалисты рассказывают, многие истории, завязанные на межличностных отношениях, развязку получают в суде. И длятся годами. Другая возникающая сложность — убедить заявителя, что решение по его ситуации, с законодательной точки зрения, принято верное.

Универсального совета для всех, кто стучится в двери с табличкой «Ведется личный прием», не существует. У каждого обратившегося — своя история, свое видение, свои пожелания и требования. Особенность этой формы работы чиновников — индивидуальный подход. Порой, выслушав человека и вникнув в ситуацию, удается расставить все точки над «i» и решить вопросы, которые считались проблемными многие годы.