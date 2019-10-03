Представители российских СМИ посетили Мозырь

1 октября группа российских журналистов и блогеров в рамках пресс-тура приехала в Гомельскую область. Планы на четыре дня пребывания можно выделить четырьмя знаковыми словами: молоко, Полесье, радиация, старообрядчество. Сегодня представители СМИ посетили Мозырь

Более 20 российских журналистов и блогеров приехали в Гомельскую область, чтобы воочию посмотреть, как Беларусь справляется с последствиями от аварии на Чернобыльской АЭС. Для представителей СМИ страны-соседки подготовили насыщенную программу. Участники пресс-тура познакомятся с промышленным, сельскохозяйственным, культурным и туристическим потенциалом региона. В качестве организаторов четырехдневного мероприятия выступают Постоянный Комитет Союзного государства, Гомельский областной исполнительный комитет и Национальный пресс-центр Республики Беларусь. В плане визита в Мозырский район – «Сохоз-комбинат Заря», средняя школа № 16 и музей под открытым небом «Мозырский замок». До этого участники пресс-тура побывали в Гомеле, на молочном предприятии «Милкавита» и посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. В завершении мероприятия – ознакомление с базой научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека и Ветковским музеем старообрядчества. Подобные пресс-туры для представителей российских СМИ традиционны. Цель – формирование единого информационного пространства Союзного государства. Подробный сюжет о визите в Мозырский район смотрите завтра в выпуске «Новостей».

В числе его участников – представители как федеральных, так и региональных СМИ Российской Федерации, а также известные авторы российского блогер-сообщества.Стартовал пресс-тур российских журналистов и блогеров в Гомельскую область

С 1 по 4 октября 2019 года группа российских журналистов посетит ряд производственных и культурных объектов Гомельской области. За эти дни участники пресс-тура ознакомятся с промышленным, культурным и туристическим потенциалом юго-восточного региона Беларуси, а также с опытом нашей страны по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС и реабилитации пострадавших районов.

Стоит отметить, что в качестве организаторов данного четырехдневного мероприятия выступают Постоянный Комитет Союзного государства, Гомельский областной исполнительный комитет и Национальный пресс-центр Республики Беларусь. В числе его участников – представители как федеральных, так и региональных СМИ Российской Федерации, а также известные авторы российского блогер-сообщества. Всего в рамках пресс-тура Гомельскую область посетят более 25 журналистов и блогеров.

И, конечно, разговор в эти дни идет о новой, пятой союзной программе по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Она уже работает. Проект рассчитан до 2021 года. В ее концепцию были внесены серьезные изменения: сделан акцент на возвращение к нормальной жизни пострадавших от радиации территорий, улучшение медобслуживания населения, налаживание эффективного радиационного мониторинга земель и лесов.