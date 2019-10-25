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Рубрика: Новости

Представители миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами посетили Мозырь

25 октября 2019, 19:07

В Мозырь прибыли представители миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами-2019. Иностранные наблюдатели накануне посетили заседание окружной комиссии по выборам, после которого обсудили вопросы проведения избирательной кампании в регионе.
На самом заседании члены окружной комиссии приняли решение по регистрации доверенных лиц одного из кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания и другим текущим вопросам.
А в главной политической кампании года – агитационная пора. В борьбе за голоса кандидаты в депутаты используют разные способы – уличные пикеты, встречи, публикации предвыборных программ в газетах. Все это поможет избирателям лучше узнать тех, кто в следующие годы будет создавать белорусские законы.

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