Представители миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами посетили Мозырь

В Мозырь прибыли представители миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами-2019. Иностранные наблюдатели накануне посетили заседание окружной комиссии по выборам, после которого обсудили вопросы проведения избирательной кампании в регионе.

На самом заседании члены окружной комиссии приняли решение по регистрации доверенных лиц одного из кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания и другим текущим вопросам.

А в главной политической кампании года – агитационная пора. В борьбе за голоса кандидаты в депутаты используют разные способы – уличные пикеты, встречи, публикации предвыборных программ в газетах. Все это поможет избирателям лучше узнать тех, кто в следующие годы будет создавать белорусские законы.