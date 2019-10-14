Покров Пресвятой Богородицы. Сегодня во всех храмах епархии прошли торжественные богослужения

В середине осени православные верующие празднуют один из великих двунадесятых непереходящих праздников – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Его история восходит к 910 году. 14 октября верующие вспоминают, как Богородица спасла молящихся людей в осажденном Константинополе, укрыв город своим платком. Сам праздник символизирует защиту, которую даёт искренняя молитва. На Руси это событие стали вспоминать во второй половине XII, и со временем праздник очень полюбился в народе. Сейчас в Беларуси, России, Украине этот день больше почитаем, чем в Греции. Практически сразу же после Крещения на Руси стали с особым почтением и любовью относиться к Божией Матери. Это выражается в большом количестве храмов и церковных праздников, посвященных Царице Небесной. В своих молитвах верующие просят Богородицу о заступничестве, об исцелении, благополучии в семье, а также обращаются к Божьей Матери, чтобы укрепиться в вере и устоять перед искушениями. В народе этот праздник называется Покрова, своеобразная граница между весной и зимой. К этому времени завершали все полевые работы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ