По факту смертельной аварии на Мозырском НПЗ возбудили уголовное дело

Вчера на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода произошла серьезная авария, в результате которой один рабочий погиб, 9 человек были доставлены в травматологическое отделение.

По факту дорожно-транспортного происшествия на Мозырском НПЗ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека. По предварительной информации,

грузовик не уступил дорогу служебному автобусу. От удара МАЗ опрокинулся. На тот момент в салоне находились 12 пассажиров и водитель. Через окно выбросило и придавило 33-летнего пассажира, он скончался на месте. Водители транспортных средств не пострадали. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек: пять работников завода и восемь сотрудников пожарно-аварийного спасательного отряда №4. Всем была оказана медицинская помощь. Девять человек были доставлены в отделение травматологии. В настоящий момент угрозы жизни пострадавшим нет.