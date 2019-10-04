По 1 ноября в Мозырском районе продлится традиционный осенний месячник по благоустройству

Подготовить город к зиме общими усилиями. С 1 октября по 1 ноября распоряжением Мозырского райисполкома объявлен осенний месячник по санитарной очистке и уборке территории Мозырского района с привлечением юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Во время месячника созданные рабочие группы особое внимание уделят содержанию территорий объектов различной формы собственности, частных домовладений как в городе, так и в сельской местности, местам массового отдыха населения, а также территориям гаражных и дачных кооперативов, садоводческих товариществ, полосам отвода автомобильных и железных дорог, остановочным пунктам общественного транспорта, объектам придорожного сервиса. Также будут организованы субботники. Участие в многочисленных акциях по наведению порядка на земле и санитарной очистке также примут волонтеры и активисты БРСМ и пионеры, школьники и студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций.