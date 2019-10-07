Пели, танцевали, декламировали. В Мозыре прошел 22 областной фестиваль художественного творчества среди подразделений МЧС

В Мозыре прошел 22 областной фестиваль художественного творчества среди подразделений МЧС. Спасатели пели, танцевали, в общем, всячески проявляли креатив.

Профессионалы своего дела, а еще действительно творческие личности. Спасатели со всей Гомельской области собрались в Мозыре, чтобы продемонстрировать свои таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то играл на гитаре и даже на барабане. В областном фестивале художественного творчества приняли участие сотрудники МЧС, их вторые половинки и дети. По-настоящему, семейное, душевное мероприятие. Развитие творческого потенциала, сплочение коллектива, совместное интересное времяпрепровождение, а еще психологическая и физическая разгрузка. Задачи конкурса. Это соревнование проводится в формате фестиваля. Важно само участие. Организаторы сразу оговаривают, профессиональным вокалистам, музыкантам, танцорам здесь не место, это конкурс любителей. Песни патриотические, белорусские, эстрадные, прославляющие профессию спасателя, инструментальное исполнительство, танцы, художественное слово. Номинации для взрослых и для детей. Победители областного этапа представят Гомельщину на республиканском конкурсе. Завершится все гала-концертом.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ