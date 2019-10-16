Отличная новость для девушек, мечтающих покорить подиум и большую сцену! В Калинковичах пройдет региональный этап кастинга Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»! Принять участие в нем могут белоруски в возрасте от 18 до 24 лет, ростом не ниже 174 см, не состоявшие в браке и без детей. Важная деталь – будущая «Мисс» не должна иметь на теле татуировок и пирсинга. Заявки на участие можно подавать до 18 ноября. А сам отбор пройдет 19 ноября в Калинковичском центре досуга. Инфолиния: 8 02345 4-02-93, 8 02345 4-02-90.