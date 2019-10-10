Около 200 килограммов мусора вывезли с берега реки студенты технолого-биологического факультета МГПУ. Таким образом, молодые люди внесли свою лепту в чистоту родного края.

На левом берегу Припяти тихо, спокойно и чисто. Сезон отдыха на природе миновал, наступило время природе отдохнуть от людей. Последствия человеческого присутствия пришлось разгребать студентам технолого-биологического факультета Мозырского педуниверситета. Разгребать в прямом смысле слова. Около 30 молодых людей решили поучаствовать в акции по сбору мусора «Мы заботимся». Инициатор мероприятия стало Министерство образования при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. На многочисленных фото – десятки мешков с мусором, который молодые люди собрали на совсем небольшой по площади территории. Пластик, стекло, много ветоши и бумаги… Всего около 200 килограммов. Кроме видимой пользы для природы, сами студенты признались, что почувствовали моральное удовлетворение.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ