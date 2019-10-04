Очередную сложную задачу решили на Мозырском нефтеперерабатывающем. Крупногабаритный груз, реактор Р-2001, доставлен с причала на завод

26 сентября благодаря общим усилиям специалистов Мозырского НПЗ, Белорусского речного пароходства, ГАИ, Мозырских электросетей проведена уникальная операция по доставке верхней части реактора R-2001 на площадку установки каталитического крекинга от причала реки Припять в районе деревни Митьки.

Всего 12 часов понадобилось заводским специалистам на то, чтобы транспортировать это крупногабаритное оборудование длиной 22,8 м, шириной 5 м и высотой 5,5 м.

Этому событию предшествовала непростая, напряжённая и скрупулёзная подготовка, в том числе связанная с решением многочисленных вопросов по приёму аппарата на причале, его аккуратной выгрузке с баржи, погрузке на специальный транспорт и обеспечение безопасности по ходу следования на технологический объект. Баржа с верхней частью реактора R-2001 прибыла к заводскому причалу 24 сентября 2019 года. Процесс выгрузки/погрузки крупногабаритного оборудования на реке Припять для специалистов завода – процедура знакомая и понятная. К её проведению были готовы. Но после того, как представители РТУП «Белорусское речное пароходство» измерили глубину при входе в канал причала, оказалось, что она недостаточна для прохода баржи. Как бы там ни было, речники самостоятельно смогли благополучно затянуть баржу в канал, засыпать его входной перешеек и дать возможность работникам участка №1 цеха №9 при помощи специальной помпы поднять уровень воды в канале до отметки, необходимой для окончательного подвода баржи к причалу и начала выгрузки оборудования. Процесс подготовки причала для выкатки с баржи груза начался 25 сентября. Это технически сложное мероприятие требует больших затрат по времени – двое-трое суток. Сообща с этой задачей справились всего за сутки. Дальше к работе подключились специалисты цеха №14 – транспортного. Здесь стоит отметить их слаженную и высокопрофессиональную работу по выкатке с баржи верхней части реактора R-2001 и его перевозке до площадки КУКК. Специалисты, несмотря на сложные дорожные и метеоусловия (шёл проливной дождь), в составе одного автопоезда совершили крутой и затяжной подъём. Самая сложная, заключительная, стадия доставки верхней части реактора R-2001 началась уже после его прибытия на территорию завода. Аппарат предстояло перегрузить через действующие технологические трубопроводные и кабельные эстакады с использованием грузоподъёмного крана. Работниками ремонтной мастерской №2 в максимально краткие сроки (всего за 5 дней) собрали кран и обеспечили проведение его полного технического освидетельствования. Сам процесс перегрузки реактора через эстакады проходил в вечернее время, что, безусловно, осложняло проведение работ. Тем не менее экипаж машинистов крана блестяще с ними справился. Реактор благополучно доставлен на площадку установки каталитического крекинга, что, без сомнения, положительно повлияет на качество и скорость выполнения ремонтных работ на этом объекте.