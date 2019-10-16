С 12 по 16 октября в Гомельской области в девятый раз проходит областная общественная акция Белорусского фонда мира «Дорогое слово «МАМА», посвященная Дню матери. Мероприятия стартовали 10 октября в п. Красный Берег Жлобинского района. А 15 октября эстафету принял Калинковичский район.

Более 100 матерей с 10 районов Гомельской области собрались в Калинковичах, чтобы принять самые искренние поздравления, со своим, можно сказать, профессиональным праздником – Днем матери. Общественницы, руководители, специалисты, многодетные и приемные мамы. Эти белорусские женщины успешно справляются со многими задачами – от создания надежного тыла дома до успешного карьерного продвижения по службе. Организатор акции «Дорогое слово «МАМА» – областное отделение Белорусского Фонда мира. Миротворческая акция «Дорогое слово «МАМА» проводится уже в девятый раз. Цели у нее масштабные: это и пропаганда семейных ценностей, и нравственного воспитания молодежи, уважение к родителям, доброта и трудолюбие. Трогательные номера чередуются с награждением материй, победивших в своей номинации. Целью акции является пропаганда семьи и семейных ценностей, материнства и детства, мира и согласия в обществе, чествования матерей, лучших представительниц трудовых коллективов и общественности региона, нравственное воспитание молодежи, пропаганда среди подрастающего поколения любви и уважения к своим родителям, доброты и трудолюбия. Завершится акция 16 октября в Гомельском государственном областном Дворце творчества детей и молодежи. На праздник приглашены более ста матерей из пяти районов области и Гомеля.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ