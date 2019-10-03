Образовательно-культурный проект «Першы крок» представил широкой публике книгу «Плошчы і вуліцы Мазыра як сведкі гісторыі»

В этом культурном, очень уютном пространстве, много фотографий и интереснейшей литературы. Большинство книг связано с Мозырем, его историей и культурой. И это не случайность: проект «Першы крок» объединяет людей, которые неравнодушны к социальной и культурной жизни родного города. Объединяет волонтеров, отдающих свободное время развитию собственных инициатив. Образовательные лекции и интерактивные мероприятия в пространстве «Першы крок» нацелены на самообразование в сфере современных технологий и культуры. В прошлом году Анна и ее соратники стали финалистами республиканского конкурса Social Weekend. Но на этом энтузиазм культурных волонтеров, как часто бывает, не угас. Следующий шаг – кампания по сбору средств на издание книги о Мозыре. Книга «Плошчы i вулiцы Мазыра як сведкi гiсторыi» — будет интересна не только жителям Полесской Швейцарии. На ее 75-ти страницах авторы-краеведы делятся уникальным материалом и фотографиями. Презентация книги прошла с большим успехом: в помещении едва вместились все желающие. Впрочем, живой интерес вызывают у слушателей и зрителей и другие мероприятия проекта «Першы крок». В октябрьской афише есть и концерты, и творческие лаборатории, и просто душевные встречи. Подробнее ознакомиться с деятельностью инициативных ребят можно в социальных сетях.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ