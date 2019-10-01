Образование участковых избирательных комиссий – очередной этап избирательной кампании

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы. Очередным этапом избирательной кампании стало образование участковых избирательных комиссий.

В зале районного исполнительного комитета собрались члены исполкома. На повестке дня вопрос об образовании участковых избирательных комиссий по выбору депутатов Национального собрания Республики Беларусь 7 созыва. В соответствии с календарным планом, образование комиссии должно завершиться не позднее 2 октября. Выдвигать своих представителей в состав участковых избирательных комиссий имели право политические партии, общественные объединения, а также граждане на собраниях по месту работы или путем сбора подписей. В состав 75 участковых комиссий, которые будут работать на территории района выдвинуто 949 человек. Своих кандидатов делегировали 203 трудовых коллектива, 249 человек выдвинули граждане, 497 – общественные объединения. Состав избирательных комиссий утверждался большинством голосов. Голосование шло по составу каждой комиссии отдельно. За ходом этого этапа избирательной кампании наблюдали представители Миссии наблюдателей от СНГ. Миссия была образована в 2001 году. Всего в республике аккредитовано 45 человек, которые ездят по регионам Беларуси и наблюдают, как проходят этапы избирательной кампании. Следующим этапом избирательной кампании станет регистрация кандидатов. Имена потенциальных парламентариев мы узнаем после 17 октября.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ