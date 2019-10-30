Областной Совет руководителей детских садов

«Технологизация образовательного процесса в учреждении дошкольного образования как условие повышения его качества». Актуальной теме было посвящено заседание областного Совета руководителей детских садов.

Воспитанники детского ясли-сада № 40 вместе со своими педагогами делают настоящие ручные шедевры. Деревянные детали превращаются в минский ж\д вокзал, а ленточки и другие декоративные атрибуты – в оригинальные аксессуары. Современных дошколят учат читать, писать, считать, а еще акцент на развитие творческого потенциала. Технологиям образовательного процесса было посвящено нынешнее заседание областного Совета руководителей дошкольных учреждений. Мероприятие проходило на базе мозырского ясли-сада №40. К слову, здесь свой опыт и потенциал продемонстрировали и другие дошкольные учреждения Мозырщины. В районе сложилась успешная система дошкольного образования, а лучшими наработками, конечно, стоит делиться.

Подготовка к школе, хореография, музыка, рукоделие, физическая культура. Один из ключевых моментов – обучить ребят безопасному поведению. Также в дошкольных учреждениях проводятся образовательные эксперименты, внедряются инновационные технологии. Детсадовцы участвуют в реализации социально-значимых проектов и даже постигают основы экономической культуры.