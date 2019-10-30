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Рубрика: Новости

Нужна помощь!

30 октября 2019, 20:41

Александр Владимирович Казаченко обращается за помощью к мозырянам! В результате травмы шейного отдела позвоночника мужчина оказался прикованным к инвалидной коляске. Травма стала отправной точкой для череды заболеваний. В 2015 году была ампутирована правая нога. Проведено несколько операций на кишечнике. Дальнейшее лечение и реабилитация требуют средств.
Помочь мужчине можно перечислив деньги на карточку или благотворительные счета, указанные на экране. Любая ваша помощь будет существенной и бесценной.

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