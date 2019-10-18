Не справился с управлением, потерял контроль над машиной, врезался в знак. Очередное ДТП

18 октября около полудня водитель, 1996 года рождения, на автомобиле Део двигался из Мозыря в направлении Калинковичей. Предварительно, молодой человек не справился с управлением, потерял контроль над машиной, врезался в знак «Мозырский район», после чего автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил многочисленные травмы и ушибы. По факту аварии ГАИ проводит проверку.